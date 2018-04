FPF muda jogo do Corinthians com Red Bull para sábado, 16h20

A Federação Paulista de Futebol antecipou a partida do Corinthians contra o Red Bull de domingo, às 16h, para sábado às 16h20. O jogo será no Itaquerão, como estava previsto. A decisão de antecipar o confronto pelas quartas de final do Paulista foi tomada após a Polícia Militar informar que não poderá garantir a segurança dos torcedores no domingo em função das manifestações políticas programadas para São Paulo no mesmo horário.

A FPF lamentou, em nota oficial publicada em seu site, o pedido da PM e da Rede Globo, detentora dos direitos de transmissões dos jogos do Estadual, pela alteração do dia da partida, principalmente depois de a entidade ter se manifestado sobre os horários e datas dos jogos em reunião do seu conselho arbitral segunda-feira de manhã.

Os jogos das quartas de final do Campeonato Paulista são feitos em partida única. Caso haja empate, a decisão irá para as cobranças de pênaltis. Os times que fizeram melhor campanha na fase de grupos ganharam o direito de mandar suas partidas em casa.

VEJA NOTA OFICIAL

A Federação Paulista de Futebol lamenta informar aos torcedores que a partida entre Corinthians e Red Bull Brasil foi alterada para este sábado, 16h20, na Arena Corinthians. A mudança atende pedido da Polícia Militar e da Rede Globo, em virtude das manifestações programadas para o domingo e do delicado momento que o país vive.

A FPF esclarece, porém, que durante o Conselho Técnico das quartas de final, nesta segunda (11), todos os órgãos envolvidos na organização dos jogos deram aval para que a partida acontecesse no domingo (17). Reiteramos nossos pedidos de desculpas ao eventual transtorno que essa alteração pode causar aos milhares de torcedores paulistas.

Veja a tabela atualizada das quartas de final do Paulistão:

Sábado,16

Corinthians x Red Bull Brasil, São Paulo, 16h20 (Globo/PPV)

Santos x São Bento, Santos, 18h30 (PPV)

Domingo, 17

Audax x São Paulo, Osasco, 18h30 (SporTV)

Segunda-feira, 18

Palmeiras x São Bernardo, São Paulo, 21h (PPV)