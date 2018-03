FPF confirma Mogi e Santista na Série C A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou nesta quinta-feira que a Portuguesa Santista e o Mogi Mirim irão disputar o Campeonato Brasileiro da Série C de 2005. Os dois times já tinham manifestado a intenção de ficar fora da competição organizada pela CBF. Mas tanto o presidente do Mogi, Wilson Fernandes de Barros, como da Santista, Carlos Alberto Amado, foram convencidos pelo presidente da FPF, Marco Polo del Nero, a representar o Estado junto com outros quatro clubes: América, Rio Branco, União São João e Atlético Sorocaba. Os nomes já foram indicados para o departamento técnico da CBF. O dirigente do Mogi alegava problemas particulares para se ausentar, enquanto a Santista temia por falta de recursos para montar um bom elenco. Ambos, porém, receberão ajuda de custo da CBF que cobrirá gastos com transporte e hospedagem. O Mogi foi rebaixado, ano passado, da Série B, já a Santista teve a melhor campanha dentro do Campeonato Paulista, terminando em 13.ºlugar. América, Rio Branco e União São João foram confirmados por critério técnico. O Atlético Sorocaba vai ocupar a vaga deixada pelo Sertãozinho, que tinha direito de participar da competição pela sua campanha na Copa FPF de 2004, quando terminou em terceiro lugar.