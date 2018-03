FPF confirma rodada da Série A3 O departamento técnico da Federação paulista de Futebol divulgou, nesta terça-feira à tarde, a tabela da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A3. A primeira rodada será disputada no final de semana. Os times de melhores campanhas na fase anterior terão a vantagem de disputar dois jogos em casa no returno. Os oitos times estão divididos em dois grupos. No Grupo 3 estão XV de Piracicaba, Palmeiras B, Itararé e Monte Azul, enquanto o Grupo 4 é composto por Grêmio Barueri, XV de Jaú, Rio Claro e São José. Após dois turnos, com seis jogos para cada time, serão classificados os dois primeiros colocados de cada grupo, que já garantirão o acesso para a Série A2 em 2006. No sábado, às 19 horas, com transmissão ao vivo da Rede Vida, se enfrentam São José e Grêmio Barueri, em São José dos Campos. No domingo, às 10 horas, também com TV ao vivo, jogam Rio Claro e XV de Jaú. Outros dois jogos acontecem às 15 horas: Monte Azul x XV de Piracicaba e Itararé x Palmeiras B.