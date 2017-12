FPF confirma data e horários das semifinais da Copinha

As semifinais da 47.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior vão ser disputadas na sexta-feira à noite. E a Federação Paulista de Futebol (FPF) determinou que os jogos serão realizados no Itaquerão e na Arena Barueri.

Maior vencedor do torneio com nove conquistas, o Corinthians enfrentará o Cruzeiro em sua casa, com cobrança de ingresso - o clube, inclusive, iniciou a venda antes mesmo da FPF oficializar a realização do duelo no Itaquerão. Enquanto isso, o Flamengo vai pegar o América-MG na Arena Barueri.

A primeira partida será, justamente, entre Cruzeiro e Corinthians, a partir das 19h30, na capital paulista. O vencedor conhecerá seu adversário na outra semifinal, que vai começar às 21h45, em Barueri.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O critério é o mesmo das outras fases, no sistema mata-mata. Quem vence, continua. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será definida na cobrança de pênaltis. A final será disputada na segunda-feira, dia 25, aniversário de São Paulo, no Pacaembu.

Após os incidentes ocorridos na partida entre São Paulo e Rondonópolis, no estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, a FPF optou novamente pela cobrança de ingressos numa partida que um grande da cidade esteja envolvido. No caso, haverá cobrança no Itaquerão com os valores dos bilhetes variando entre R$ 30 a R$ 50.

O Corinthians chega à semifinal como único time com 100% de aproveitamento, com sete vitórias, enquanto Cruzeiro e Flamengo estão invictos, mas já empataram e precisaram disputar classificações nos pênaltis. O América-MG perdeu ainda na primeira fase, por 1 a 0, para o Juventus, mas se destacou nas cobranças de pênaltis. Venceu três disputas, contra Vasco, Palmeiras e Bahia.