FPF confirma semifinal do Paulista para Pacaembu e Morumbi A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou nesta quinta-feira as datas, horários e locais da fase semifinal do Campeonato Paulista. Os dois jogos da rodada de ida serão realizados no Estádio do Pacaembu: Bragantino x Santos, no sábado, às 18h10; e São Caetano x São Paulo, no domingo, às 16 horas. As partidas de volta das semifinais, no final de semana seguinte serão jogadas no Estádio do Morumbi: São Paulo x São Caetano, no sábado (dia 21), às 18h10; e Santos x Bragantino, no domingo (22), às 16 horas. Assim, fazer a melhor campanha da primeira fase do campeonato não adiantou muito para o Santos. Vai ter de jogar as semifinais longe da Vila Belmiro e, pior, terá de remunerar o São Paulo por isso. Segundo o presidente da FPF, Marco Polo Del Nero, a decisão foi tomada em função do tamanho dos estádios. "O Pacaembu pode receber 37 mil pessoas e o Morumbi, 72 mil", justificou o dirigente, durante reunião nesta quinta-feira com os quatro clubes classificados e representantes da PM e do Ministério Público. "Vila Belmiro (Santos), Anacleto Campanella (São Caetano) e Marcelo Stéfani (Bragantino) não comportam um público desse tamanho." O Santos aceitou, mas seu presidente, Marcelo Teixeira, deu a entender que brigará para levar uma eventual final para a Vila Belmiro. "Concordamos (em não jogar na Vila) porque o Bragantino também terá de jogar em campo neutro", disse o dirigente santista. "Essa situação vale apenas para a semifinal." A Polícia Militar, o Ministério Público e a própria FPF reforçaram que não existiu qualquer veto à Vila Belmiro. "Essa não é uma questão fechada. Definimos os palcos das semifinais. Não podemos falar, ainda, nas finais", declarou o promotor Paulo Castilho. "Não há problemas com a Vila." O Santos vai mandar o segundo jogo das semifinais no Morumbi. E terá de pagar ao São Paulo por isso. Mas o valor normalmente cobrado pelo aluguel do estádio - 12% da renda líquida - será revisto. "Vamos chegar a um acordo que fique bom para os dois clubes", disse o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Augusto Barros e Silva. Arbitragem A FPF também aproveitou a reunião desta quinta-feira para definir os árbitros dos jogos de ida das semifinais. Para Santos x Bragantino, o sorteado foi Salvio Spínola Fagundes Filho (Fifa), com Ednilson Corona e Aline Lambert como auxiliares. E para São Caetano x São Paulo, a responsabilidade será de Paulo César de Oliveira (Fifa), junto com Giovani Cesar Cansian e Vicente Romano Neto. Para os dois jogos de volta, a FPF ainda tem outras opções de arbitragem: Wilson Luiz Seneme (Fifa), Cleber Wellington Abade, José Henrique de Carvalho e Antonio Rogério Batista do Prado. E para as finais já está definido que o escolhido sairá da lista com Salvio Spínola Fagundes Filho, Wilson Luiz Seneme, Paulo César de Oliveira e José Henrique de Carvalho. Campeão do interior Além da tabela das semifinais do Paulistão, a FPF divulgou o calendário da disputa pelo título do interior. Neste sábado, Ponte Preta e Noroeste se enfrentarão em Campinas, às 16 horas - arbitragem de Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza. No dia seguinte, às 20 horas, será a vez de o Guaratinguetá receber o Paulista - Philippe Lombard será o árbitro. No final de semana seguinte, o jogo em Jundiaí acontecerá no sábado, às 16 horas, e a partida em Bauru será no domingo, às 20 horas. Mulheres gandulas Na fase final do Paulistão, a FPF irá inovar na reposição de bola durante o jogo. As gandulas serão universitárias do curso de Educação Física, que serão treinadas para a função. "Elas receberão treinamento e utilizarão uniformes da FPF. Será tudo feito de maneira muito profissional", afirmou Marcos Marinho, chefe da Comissão de Arbitragem da FPF.