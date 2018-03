FPF dá desconto para ajudar Corinthians A Federação Paulista de Futebol vai reduzir o preço dos ingressos para ajudar o Corinthians a se salvar do rebaixamento para a segunda divisão no Campeonato Paulista. O Corinthians, que depende de uma vitória sobre a Portuguesa Santista, domingo, no Pacaembu, vai ter a Fiel ao seu lado. Espera-se a presença de pelo menos 30 mil torcedores nas arquibancadas. A confirmação do remanejamento no preço dos ingressos foi confirmada pelo vice-presidente de Futebol do Corinthians, Antonio Roque Citadini, ao presidente da Gaviões da Fiel, Ronaldo Pinto. Os novos preços são os seguintes: arquibancada, R$ 10; arquibancada laranja (no meio do estádio), R$ 15; e a numerada coberta será vendida a R$ 25. Além da redução no preço dos ingressos, haverá uma promoção em conjunto com a Pepsi, uma das patrocinadores do Corinthians. A FPF vai liberar 10 mil ingressos para o Tobogã, de graça. O torcedor apenas terá de levar três latinhas vazias do refrigerante para ganhar o ingresso. A decisão coincide com uma visita de surpresa dos integrantes da Gaviões, nesta terça-feira, ao Parque São Jorge: O presidente Ronaldo Pinto, o vice Anderson Augusto Sabará e o diretor social Danúzio Christian, o Zinho. Ronaldo disse que pelo menos nesta semana decisiva a torcida não vai se interessar pelos problemas administrativos da diretoria. "A prioridade, agora, é salvar o time. Depois, discutiremos o resto." Marco Polo De Nero, presidente da FPF, confirmou ainda que a FPF vai levar como convidados ao jogo de domingo 500 torcedores da Cohab Tiradentes. O dirigente deduz que se trata de corintianos, porque escolheram assistir a Corinthians e Portuguesa Santista.