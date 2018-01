FPF define a fórmula da Série A2 O Campeonato Paulista da Série A2, equivalente à segunda divisão estadual, foi definido nesta segunda-feira à tarde, no Conselho Arbitral realizado na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF). A competição começa no dia 25 de janeiro e termina em 30 de maio, com a participação de 16 clubes. A solução encontrada pelos dirigentes foi um misto entre a fórmula usada no último campeonato com os quadrangulares usados com sucesso pela CBF na Série B do Brasileiro deste ano. A reunião durou quase duas horas e a proposta principal foi apresentada pelo presidente do Bragantino, Marco Antonio Chedid. Dois clubes não estiveram representados: Nacional e Matonense. Os 16 clubes foram divididos em dois grupos de oito, seguindo o princípio da regionalização, para diminuir os custos. Assim, eles se enfrentarão em turno e returno dentro da chave. Depois de 14 rodadas, passam à segunda fase os quatro primeiros colocados de cada grupo. A segunda fase terá dois quadrangulares distintos, em turno e returno, respeitando a formação de cada grupo com o primeiro e quarto colocados de um mais o segundo e terceiro colocados de outro. E vice-versa. Os dois primeiros colocados de cada formarão o quadrangular final. Na terceira fase, outra vez haverá dois turnos até se conhecer o campeão que subirá para a Série A1 em 2005. O último colocado geral, independente de grupo, será rebaixado para a Série A3. Os dirigentes aboliram o uso do cartão amarelo como critério de desempate e, além disso, estipularam prazos para a inscrição de atletas. Em princípio, as inscrições terminam no primeiro turno, com permissão para três inscrições até o final do returno. Como a primeira fase do campeonato é regionalizada, os grupos são praticamente os mesmos do ano passado, saindo o Atlético Sorocaba e Oeste, que subiram, e Mirassol e Sãocarlense, que foram rebaixados para a Série A3. Entraram Taubaté e Araçatuba, vindos da Série A3, além de Botafogo e Internacional de Limeira, rebaixados da Série A1. Confira a divisão das chaves: Grupo 1 - Araçatuba, Bandeirante, Botafogo, Comercial, Francana, Olímpia, Rio Preto e Taquaritinga. Grupo 2 - Bragantino, Flamengo, Internacional, Matonense, Nacional, São Bento, São José e Taubaté.