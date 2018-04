FPF define datas das semifinais da Copa São Paulo

A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou nesta quinta-feira as datas e os locais das semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O primeiro confronto acontece já nesta sexta, entre São Paulo e Juventude. E o segundo finalista do torneio sairá no sábado, quando Palmeiras e Santos se enfrentam.

Dono da melhor campanha da competição, o São Paulo enfrentará o Juventude nesta sexta-feira, a partir das 16 horas, no Estádio Alfredo Chiavegato, em Jaguariúna. Enquanto isso, Palmeiras e Santos fazem o clássico paulista no sábado, também às 16 horas, no Estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos.

Após a definição dos dois classificados nas semifinais, a grande final da 41.ª edição da Copa São Paulo será realizada na segunda-feira - feriado na capital paulista -, no Estádio do Pacaembu.