FPF define grupos da Copa São Paulo Oitenta e oito clubes iniciam a partir do dia 4 de janeiro a disputa da 36ª Edição da Copa São Paulo de futebol júnior. A final, como já é tradição, será no dia 25, data do aniversário de São Paulo, no Pacaembu. Nesta sexta-feira, a Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou a tabela completa, com 22 sedes espalhadas pelo Estado, na primeira fase. A forma de disputa é bem simples. O primeiro lugar de cada chave e as outras dez equipes com melhor índice técnico avançam para as fases eliminatórias. A partir daí, o sistema em eliminatória simples definirá os finalistas da competição - em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Em 2004, o Corinthians faturou seu quinto título, após derrotar o São Paulo, por 2 a 0, e igualou-se ao Fluminense, como o maior vencedor da Copinha. Na edição do ano que vem, a sede do time de Parque São Jorge será Araraquara. Dos outros grandes do Estado, só o Palmeiras jogará na Capital. O Santos ficará em Ribeirão Preto e o São Paulo, em Taubaté. Apesar da tradição de clubes grandes, o torneio sempre foi marcado por algumas surpresas. Equipes formadas por empresários e que se desmancham após a competição, de vez em quando, roubam o lugar dos grandes. O melhor exemplo foi o Roma Barueri, que desbancou o São Paulo na decisão de 2001. Em 2003, foi a vez do Santo André aprontar para cima do Palmeiras. A Copinha também é grande reveladora de craques. Nomes não faltam. Falcão, Careca, Evair, Marcelinho Carioca, Dener, Kaká... Todos passaram pela Copa São Paulo. Confira todos os grupos e suas sedes: Grupo A (Ribeirão Preto) - Comercial-SP, Cruzeiro, Brasiliense e Batatais. Grupo B (Ribeirão Preto) - Botafogo-SP, Santos, Democrata e Vila Aurora-MT. Grupo C (Jundiaí) - Paulista, Botafogo, Criciúma e Barra-MT. Grupo D (Louveira) - Campinas, São Caetano, Coritiba e Chapadinha-MA. Grupo E (Tupã) - Tupã, Goiás, Vitória e Cene. Grupo F (Bauru) - Noroeste, Santa Cruz, Ponte Preta e Luverdense-MT. Grupo G (Lençóis Paulista) - Lençoense, Sport, Atlético Sorocaba e Iraty. Grupo H (Votorantim) - Ituano, Figueirense, CRB e Madureira. Grupo I (Barueri) - Grêmio Barueri, Grêmio, São Raimundo e Santa Inês-MA. Grupo J (Embu das Artes) - América-SP, Gama, Santo André e Náutico. Grupo K (Osasco) - EC Osasco, Fluminense, Rondônia e Vila Nova. Grupo L (Cotia) - Portuguesa Santista, Internacional, Marília e ABC. Grupo M (Araraquara) - Ferroviária, Corinthians, Juventus-AC e Treze. Grupo N (São Bernardo do Campo) - Palestra, Atlético-PR, Atlético-MG e Palmas. Grupo O (Suzano) - Ecus, América-MG, Catuense e Guarani. Grupo P (São Paulo) - Nacional, Fortaleza, Porto-CE e Portuguesa. Grupo Q (Taubaté) - Taubaté, São Paulo, Estrela do Norte e Olímpica Itabaiana. Grupo R (São Vicente) - São Vicente, Bahia, Corinthians-AL e Angra dos Reis. Grupo S (Araras) - União São João, Flamengo, Remo e Mogi Mirim. Grupo T (São Paulo) - Palmeiras B, Juventude, Friburguense e Ypiranga. Grupo U (Americana) - Rio Branco, Palmeiras, Flamengo-PI e Guarany-CE. Grupo V (São Paulo) - Força, Juventus, Paraná e Interporto. A tabela completa está no site da entidade: www.futebolpaulista.org.br