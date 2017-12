FPF desmembra tabela e Santos abre Paulistão contra o São Bernardo

A Federação Paulista de Futebol (FPF) revelou nesta terça-feira o desmembramento das 10 primeiras rodadas do Campeonato Paulista. E ficou definido que a edição de 2016 será aberta com duas partidas às 17 horas do próximo dia 30, um sábado: Santos (atual campeão) x São Bernardo, na Vila Belmiro, e São Bento x Ituano (campeão em 2014), em Sorocaba.

Neste dia serão realizados seis dos 10 confrontos previstos para a primeira rodada. De destaque, o São Paulo jogará em Campinas contra o Red Bull Brasil, às 19h30, no estádio Moisés Lucarelli, e o horário das 21 horas será aberto com o duelo entre Rio Claro e Capivariano, em Rio Claro.

No domingo, às 17 horas, o Corinthians receberá o XV de Piracicaba, no Itaquerão, e às 19h30, em Ribeirão Preto, o Palmeiras encarará o Botafogo. Mas, mesmo com o forte calor que faz no verão, a FPF decidiu marcar um jogo para as 11 horas da manhã: Mogi Mirim x Audax, em Mogi Mirim.

Diferentemente dos anos anteriores, a FPF não marcou rodada para o sábado de carnaval, que será no dia 6 de fevereiro. Mas por conta da participação do São Paulo na primeira fase da Copa Libertadores - contra o Universidad Cesar Vallejo, do Peru, nos dias 3 e 10 do mesmo mês -, a entidade remarcou o jogo contra o Água Santa, no Morumbi, pela segunda rodada, do dia 3 para o dia 6, às 17 horas. A partida do dia 10 contra o Mogi Mirim como mandante, pela terceira rodada, passou para 1.º de março.

O primeiro clássico do Paulistão também já tem data e horário definidos. No dia 14 de fevereiro, um domingo, às 17 horas, pela quarta rodada, o Corinthians receberá o São Paulo, no Itaquerão. Na rodada seguinte, Palmeiras e Santos se enfrentarão no estádio Allianz Parque, em São Paulo, no sábado dia 20, às 17 horas.

Confira a 1.ª rodada do Paulistão:

30/01 (sábado)

17 horas

Santos x São Bernardo

São Bento x Ituano

19h30

Red Bull Brasil x São Paulo

Água Santa x Ferroviária

Oeste x Ponte Preta

21 horas

Rio Claro x Capivariano

31/01 (domingo)

11 horas

Mogi Mirim x Audax

17 horas

Corinthians x XV de Piracicaba

19h30

Botafogo x Palmeiras

Linense x Novorizontino