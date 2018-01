FPF divulga a tabela da 2.ª fase da Série A-2 do Paulistão A Federação Paulista de Futebol (FPF), através de seu departamento técnico, divulgou nesta terça-feira os confrontos da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A-2. Após longa reunião com representantes dos oito clubes restantes, foi confirmada a primeira rodada neste final de semana, com a realização de quatro jogos. O que está indefinido, porém, é o local do jogo entre Bandeirante e Portuguesa, marcado para as 17 horas deste domingo. Em julgamento realizado na tarde de segunda, a FPF interditou o Estádio Pedro Marin Berbel, de Birigüi, após protestos da Portuguesa, que afirmou ter sido ofendida e mal tratada no estádio. Se os fiscais da Federação não autorizarem o local após vistoria, a partida deverá ser disputada em Araçatuba, no Estádio Dr.Adhemar de Barros. A abertura da segunda fase acontecerá com o clássico entre Mirassol e Rio Preto, em Mirassol, marcado para este sábado, às 19 horas. Também no sábado, o Guarani enfrenta o São José, em São José dos Campos, às 20 horas, com transmissão da ESPN Brasil. No domingo pela manhã, às 10 horas, Botafogo e União São João jogam em Ribeirão Preto, com transmissão ao vivo da Rede Vida. O time da casa terá a estréia do técnico Nenê Belarmino, ex-Comercial, que foi contratado depois da saída de Paulo Roberto. Veja a tabela completa da 2.ª fase: Grupo 2 1ª Rodada 07/04 - 20 horas - São José x Guarani 08/04 - 17 horas - Bandeirante x Portuguesa 2ª Rodada 11/04 - 20h30 - Portuguesa x São José 12/04 - 20h30 - Guarani x Bandeirante 3ª Rodada 15/04 - 16 horas - São José x Bandeirante 15/04 - 16 horas - Guarani x Portuguesa 4ª Rodada 22/04 - 16 horas - Bandeirante x São José 22/04 - 16 horas - Portuguesa x Guarani 5ª Rodada 25/04 - 20 horas - São José x Portuguesa 25/04 - 20h30 - Bandeirante x Guarani 6ª Rodada 29/04 - 16 horas - Guarani x São José 29/04 - 16 horas - Portuguesa x Bandeirante Grupo 3 1ª Rodada 07/04 - 19 horas - Mirassol x Rio Preto 08/04 - 10 horas - Botafogo x União São João 2ª Rodada 11/04 - 15 horas - Rio Preto x Botafogo 11/04 - 20 horas - União São João x Mirassol 3ª Rodada 14/04 - 15 horas - Rio Preto x União São João 15/04 - 16 horas - Mirassol x Botafogo 4ª Rodada 21/04 - 18 horas - União São João x Rio Preto 22/04 - 20 horas - Botafogo x Mirassol 5ª Rodada 25/04 - 20 horas - Mirassol x União São João 25/04 - 20h30 - Botafogo x Rio Preto 6ª Rodada 29/04 - 15 horas - Rio Preto x Mirassol 29/04 - 15 horas - União São João x Botafogo