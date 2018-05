FPF divulga a tabela da Copa São Paulo de Juniores Faltando exatamente um mês para o início da Copa São Paulo de Juniores, a Federação Paulista de Futebol (FPF), através de seu departamento técnico, divulgou nesta quarta-feira a tabela da competição, que terá o recorde de 92 times inscritos. A primeira fase começa no dia 2 de janeiro e termina no dia 10. Como de praxe, final será disputada no dia 25, data de aniversário da capital paulista.