FPF divulga a tabela da segunda fase da Série A-3 A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou na tarde desta terça-feira a tabela da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A-3, a terceira divisão estadual. Foi adotado o mesmo critério da Série A-2, com os times de melhores campanhas na primeira fase podendo decidir em casa: vantagem para Ferroviária e Votoraty. Nesta fase, os quatro times de cada grupo se enfrentam entre si em dois turnos, com os dois primeiros colocados garantindo o acesso. Além disso, os líderes vão decidir o título do campeonato. Líder da primeira fase, com 44 pontos marcados, a Ferroviária irá estrear no próximo sábado, fora de casa, contra o Olímpia, que ficou na oitava colocação com 32 pontos. Esse jogo é válido pelo Grupo 2. Na outra partida pela chave, o Linense, que foi o quinto colocado com 34 pontos, enfrenta o XV de Piracicaba, que foi o quarto com 35. O jogo será no domingo, às 10h30, no Estádio Gilberto Pereira Lopes, em Lins. Pelo Grupo 3, o Votoraty, que foi vice-líder da primeira fase, com 38 pontos, estréia fora de casa, no domingo, às 10h30, diante do Catanduvense, que ficou na sétima colocação, com 33 pontos. Já o São Bernardo, sexto colocado com 33 pontos, recebe o Monte Azul, que ficou em terceiro lugar com 35 pontos, no sábado, às 15h, no Estádio 1º de Maio. Confira a tabela da segunda fase da Série A-3: 1ª rodada 28/04/2007 - sábado 15h - São Bernardo x Monte Azul 19h - Olímpia x Ferroviária 29/04/2007 - Domingo 10h30- Catanduvense x Votoraty 10h30- Linense x XV de Piracicaba 2ª rodada 02/05/07 - quarta-feira 15h - Monte Azul x Catanduvense 15h - Votoraty x São Bernardo 20h30- XV de Piracicaba x Olímpia 20h30- Ferroviária x Linense 3ª rodada 05/05/07 - sábado 15h - São Bernardo x Catanduvense 19h - XV de Piracicaba x Ferroviária 06/05/07 - domingo 10h30 - Linense x Olímpia 15h - Monte Azul x Votoraty 4ª rodada 13/05/07 - domingo 10h30- Catanduvense x São Bernardo 10h30- Votoraty x Monte Azul 11h - Ferroviária x XV de Piracicaba 11h - Olímpia x Linense 5ª rodada 16/05/07 - quarta-feira 15h - Catanduvense x Monte Azul 15h - São Bernardo x Votoraty 19h30 - Linense x Ferroviária 20h30 - Olímpia x XV de Piracicaba 6ª rodada 20/05/07 - domingo 11h - Monte Azul x São Bernardo 11h - Votoraty x Catanduvense 11h - XV de Piracicaba x Linense 11h - Ferroviária x Olímpia