FPF divulga a tabela da Série A2 A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta terça-feira a tabela da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2. A primeira rodada será disputada no fim de semana. O Bragantino irá receber o Juventus, no sábado, às 15 horas, com transmissão da Cultura, enquanto o Noroeste enfrentará o São Bento, em Bauru, às 18h10, ao vivo pela ESPN Brasil. No domingo, o Mirassol jogará em casa com o Bandeirante, às 15 horas, ao vivo pela ESPN Brasil, e o Araçatuba terá pela frente o Comercial, às 18h10, na Cultura. Nesta fase, os oito clubes estão divididos em dois grupos de quatro times cada. Eles se enfrentam em dois turnos e os dois primeiros colocados vão garantir o acesso para a Série A1 em 2006. Os campeões de cada chave ainda vão disputar o título da temporada. Confira a tabela da segunda fase da Série A2, com seis rodadas: 1ª rodada: Sábado (21/05) 15 horas - Bragantino x Juventus 18h10 - Noroeste x São Bento Domingo (22/05) 15 horas - Mirassol x Bandeirante 18h10 - Araçatuba x Comercial 2ª rodada: Sábado (28/05) 15 horas - Juventus x Araçatuba 18h10 - Comercial x Bragantino Domingo (29/05) 15 horas - Bandeirante x Noroeste 18h10 - São Bento x Mirassol 3ª rodada: Sábado (04/06) 15 horas - Bragantino x Araçatuba 15 horas - Juventus x Comercial Domingo (05/06) 11 horas - Mirassol x Noroeste 18h10 - Bandeirante x São Bento 4ªrodada: Quarta (08/06) 20h30 - Araçatuba x Bragantino 20h30 - Comercial x Juventus 20h30 - Noroeste x Mirassol 20h30 - São Bento x Bandeirante 5ª rodada: Domingo (12/06) 10 horas - Mirassol x São Bento 15 horas - Bragantino x Comercial 16 horas - Noroeste x Bandeirante 18 horas - Araçatuba x Juventus 6ª rodada: Domingo (19/06) 15 horas - Juventus x Bragantino 15 horas - Comercial x Araçatuba 15 horas - Bandeirante x Mirassol 15 horas - São Bento x Noroeste