FPF divulga datas e horários das quartas A Federação Paulista de Futebol divulgou, nesta segunda-feira à tarde, as datas e horários dos jogos para as quartas-de-final do Campeonato Paulista. No sábado, às 16 horas, na Vila Belmiro, o Santos recebe o União Barbarense. Em Jundiaí, no Estádio Jaime Cintra, às 18 horas, a Ponte Preta visita o Paulista. No domingo, São Paulo e São Caetano duelam no Morumbi, enquanto, no Ulrico Mursa, se enfrentam Portuguesa Santista x Palmeiras. Os dois jogos têm início previsto para as 16 horas. Caso o jogo seja decidido no tempo regulamentar ou na prorrogação, o vencedor ficará com 60% da renda. Se a decisão da vaga às semifinais for nos pênaltis, a renda será dividida entre os clubes.