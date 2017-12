FPF divulga nova tabela na 6ª feira A tabela definitiva do Campeonato Paulista de 2005 será divulgada até a próxima sexta-feira. Dos 20 clubes que disputam a Série A, três fizeram sugestões para mudanças: São Paulo, União Barbarense e União São João. "Nós vamos atender às reivindicações e fazer algumas alterações", disse nesta terça-feira o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Marco Polo del Nero. O engenheiro catarinense Horácio Nelson Wendell, responsável pelas tabelas do Campeonato Brasileiro entre 2001 e 2003, apontou falhas na tabela do torneio paulista, deduzindo que o Palmeiras seria beneficiado, já que entre a 5ª e 13ª rodadas fará oito jogos na Capital e apenas um no Interior. Contra times do Interior, o Palmeiras fará nove jogos em casa e seis fora, enquanto o São Paulo, por exemplo, jogará sete vezes em casa e oito fora. O engenheiro aponta ainda vantagens para América, Inter de Limeira e Portuguesa Santista, que nos três jogos contra times da Capital jogarão apenas um fora, enquanto Mogi Mirim, Atlético Sorocaba, Ituano e União São João só jogarão uma vez em casa contra times grandes. "Estamos analisando os possíveis equívocos", diz Marco Polo. O dirigente, entretanto, alerta que a tabela do Paulistão tem outras implicações. "A questão de segurança é sempre levada em consideração. Temos que evitar confrontos de torcidas. E isso, às vezes, limita nossas possibilidades", conclui.