FPF divulga tabela da Série A2 A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou no começo da noite desta segunda-feira a tabela completa da fase final do Campeonato Paulista da Série A2. Taubaté e Flamengo, que ficaram com a primeira colocação dos seus grupos na segunda fase , farão seus últimos jogos em casa. A primeira rodada, que a princípio seria disputada no domingo do Dia das Mães, será realizada no sábado. Às 19 horas, a Rede Vida transmite a partida entre Taquaritinga e Flamengo. A ESPN Brasil mostra o confronto entre Internacional e Taubaté, às 20h45. Após as seis rodadas, com final marcado para o dia 30 deste mês, o time que tiver mais pontos garantirá o acesso à Primeira Divisão do futebol paulista em 2005. Confira toda a tabela: 1ª Rodada Sábado - 08/05/2004 19:00 - Taquaritinga x Flamengo - Estádio "Dr. Adail Nunes da Silva" - Taquaritinga - Rede Vida 20:45 - Internacional x Taubaté - Estádio "Major José Levi Sobrinho" - Limeira - ESPN Brasil. 2ª Rodada Quarta-feira - 12/05/2004 15:00 - Flamengo x Internacional - Estádio "Antônio Soares de Oliveira" - Guarulhos. 20:00 - Taubaté x Taquaritinga - Estádio "Joaquim de Moraes Filho" - Taubaté - ESPN Brasil. 3ª Rodada Sábado - 15/05/2004 20:45 - Taquaritinga x Internacional - Estádio "Dr. Adail Nunes da Silva" - Taquaritinga - ESPN Brasil Domingo - 16/05/2004 15:00 - Flamengo x Taubaté - Estádio "Antônio Soares de Oliveira" - Guarulhos. 4ª Rodada Quarta-feira - 19/05/2004 20:00 - Taubaté x Flamengo - Estádio "Joaquim de Moraes Filho" - Taubaté - ESPN Brasil. 20:30 - Internacional x Taquaritinga - Estádio "Major José Levi Sobrinho" - Limeira 5ª Rodada Domingo - 23/05/2004 16:00 - Internacional x Flamengo - Estádio "Major José Levi Sobrinho" - Limeira 16:00 - Taquaritinga x Taubaté - Estádio "Dr. Adail Nunes Silva" - Taquaritinga 6ª Rodada Domingo - 30/05/2004 15:00 - Flamengo x Taquaritinga - Estádio "Antônio Soares de Oliveira" - Guarulhos 15:00 - Taubaté x Internacional - Estádio "Joaquim de Moraes Filho" - Taubaté.