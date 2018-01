FPF divulga tabela da Série B paulista A Federação Paulista de Futebol divulgou nesta quarta-feira a fórmula de disputa e o regulamento da Série B, chamada pela própria entidade de segunda divisão do futebol paulista. A competição, com 40 participantes, vai começar no dia 10 de abril e termina apenas em 23 de outubro, sendo disputada em quatro fases. As associações foram divididas em cinco grupos, seguindo um critério de regionalização para evitar despesas. Na primeira fase, passam os três melhores times de cada grupo, mais um por indíce técnico. Assim, as 16 equipes classificadas são divididas em 4 novas chaves, em que só os dois melhores de cada avançam. Depois, as 8 equipes restantes são divididas em dois grupos, já pela terceira fase do campeonato. Aí, os dois melhores de cada e mais um clube por índice técnico conseguem o acesso para a Série A3 de 2006. Além disso, os dois primeiros de cada chave ainda disputam o título da Série B. Cinco times desistiram da disputa da Série B: Águas de Lindóia, Lemense, Serra Negra, Garça e Santa Ritense. Assim, seis novas equipes vão disputar a competição: São Carlos Futebol Limitada, Atlético Esportivo Araçatuba, Associação Atlético Cubatense, Comercial Esporte Clube (de Registro), São Bernardo Futebol Limitada e Mogi das Cruzes Futebol Limitada. Confira como ficaram as chaves: Grupo 1 - Atlético Esportivo Araçatuba (Araçatuba), Batatais Futebol Clube (Batatais), Clube Atlético Jalesense (Jales), Penapolense (Penápolis), Fernandópolis Futebol Clube (Fernandópolis), Grêmio Catanduvense de Futebol (Catanduva), São Carlos Futebol Ltda (São Carlos) e Tanabi Esporte Clube (Tanabi). Grupo 2 - Associação Esportiva Santacruzense (Santa Cruz do Rio Pardo), Atlético Assisense (Assis), Clube Atlético Lençoense (Lençóis Paulista), Clube Atlético Linense (Lins), Esporte Clube Paraguaçuense (Paraguaçu Paulista), Osvaldo Cruz Futebol Clube (Osvaldo Cruz), Prudentino Futebol Clube (Presidente Prudente) e Tupã Futebol Clube (Tupã). Grupo 3 - Associação Esportiva Velo Clube Rioclarense (Rio Claro), Capivariano Futebol Clube (Capivari), Clube Atlético Guaçuano (Mogi Guaçu), Clube Atlético Pirassununguense (Pirassununga), Ginásio Pinhalense de Esportes Atléticos (Espírito Santo do Pinhal), Clube Atlético Guarani Sumareense (Sumaré), Radium Futebol Clube (Mococa) e Sociedade Esportiva Palmeirinha (Porto Ferreira). Grupo 4 - Associação Atlética Cubatense (Cubatão), Associação Desportiva de Guarujá (Guarujá), Barcelona Esportivo Capela Ltda (Ibiúna), Comercial Esporte Clube (Registro), Jabaquara Atlético Clube (Santos), Osasco Futebol Clube (Osasco), Palestra (São Bernardo do Campo) e São Bernardo Futebol Clube Ltda (São Bernardo do Campo). Grupo 5 - Associação Desportiva Guarulhos (Guarulhos), Campinas Futebol Clube (Campinas), Clube Atlético Joseense (São José dos Campos), Esporte Clube XV de Novembro (Caraguatatuba), Força Esporte Clube (Caieiras), Jacareí Atlético Clube (Jacareí), Mogi das Cruzes Futebol Ltda (Mogi da Cruzes) e União Futebol Clube (Mogi das Cruzes). Veja os jogos da primeira rodada da Série B: Batatais x Tanabi, Fernandópolis x Jalesense, Grêmio Catanduvense x Penapolense, Atlético Araçatuba x São Carlos, Assisense x Oswaldo Cruz, Paraguaçuense x Linense, Tupã x Prudentino, Lençoense x Santacruzense, Ginásio Pinhalense x Guaçuano, Pirassununguense x Velo Clube, Capivariano x Palmeirinha, Guarani Sumareense x Radium, Barcelona x Osasco FC, Guarujá x Jabaquara, Palestra x Cubatense, Comercial de Registro x São Bernardo, Jacareí x Campinas, Guarulhos x XV de Caraguá, União de Mogi x Joseense e Força x Mogi das Cruzes.