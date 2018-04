FPF divulga tabela das oitavas de final da Copa SP

O primeiro duelo do sábado envolverá o Barueri e o Paulista, às 10 horas, no Estádio Bruno Lazzarini, em Leme. Em seguida, às 16 horas, o São Paulo enfrenta o Guarani, às 16 horas, em Jaguariúna. No mesmo horário, o Coritiba encara o CFZ, de Brasília, em Paulínia.

Fechando o dia de confrontos, o Corinthians tenta avançar às quartas de final em duelo com o Juventude, às 20 horas, na Fonte Luminosa, em Araraquara.

Já no domingo, o primeiro jogo do dia será entre Cruzeiro e Inter de Limeira, no Estádio Major Levy Sobrinho, às 10 horas, em Limeira. Pouco depois, às 15 horas, o Santos enfrenta o Pão de Açúcar em Rio Claro. Logo na sequência, às 16 horas, a Portuguesa encara o Botafogo, no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo.

E, na partida que definirá o último classificado às quartas de final, o Palmeiras jogará contra o Desportivo Brasil, às 19h45, no Estádio Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos.

Confira a tabela das oitavas de final da Copa São Paulo:

Sábado

10 horas

Barueri x Paulista

16 horas

Guarani x São Paulo

16 horas

Coritiba x CFZ

20 horas

Juventude x Corinthians

Domingo

10 horas

Cruzeiro x Inter de Limeira

15 horas

Santos x Pão de Açúcar

16 horas

Portuguesa x Botafogo

19h45

Palmeiras x Desportivo Brasil