FPF divulga tabela das quartas de final da Copa SP

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta segunda-feira os locais e horários das partidas das quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A tabela prevê uma partida na terça-feira e outras três na quarta.

O primeiro semifinalista será decidido no confronto entre Juventude e CFZ-DF. As duas equipes, consideradas surpresas da competição, vão se enfrentar às 16 horas de terça-feira, no Estádio Nicolau Alayon, na capital paulista.

Na quarta, também às 16 horas, Cruzeiro e São Paulo medem forças em Jaguariúna. Às 18 horas, no estádio Bruno Lazzarini, em Leme, jogam Santos e Paulista.

A última vaga nas semifinais será decidida às 21 horas, também da quarta-feira, quando Palmeiras e Portuguesa duelam no Estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos.