FPF divulga tabela do Paulistão/2006 A Federação Paulista de Futebol divulgou, nesta segunda-feira, a tabela completa do Campeonato Paulista de 2006. Após reunião do Conselho Arbitral, na sede da entidade, também foi aprovada a fórmula de disputa ? a mesma do ano passado (pontos corridos). O primeiro jogo acontecerá em Bauru, dia 11 de janeiro, às 15h30, entre Noroeste e Corinthians (todos os outros às 20h30). O campeonato termina em 9 de abril. Serão 20 equipes, jogando em turno único. Quem somar mais pontos, fica com o título, vencido este ano pelo São Paulo. Caem para a Série A-2 os quatro últimos. As novidades: Noroeste, Bragantino, São Bento e Juventus, que ocupam as vagas dos rebaixados Inter de Limeira, União São João, Barbarense e Atlético Sorocaba. As cotas, maiores que a do último campeonato, são as seguintes: clubes pequenos recebem R$ 600 mil; equipes médias (Portuguesa, Ponte Preta, São Caetano e Guarani) ficam com R$ 800 mil. Para os quatro grandes, as cotas devem girar entre R$ 1 milhão e R$ 1,2 milhão ? os dirigentes não confirmaram o valor. ?Esperamos melhorar o público. É nosso desafio?, disse Marco Polo Del Nero, presidente da FPF. A primeira rodada: dia 11, Noroeste x Corinthians; São Caetano x Rio Branco; Ponte Preta x Marília; Paulista x Santo André; Portuguesa x Bragantino; Mogi Mirim x América; e São Paulo x Juventus. Dia 12: Palmeiras x Ituano e São Bento x Santos.