FPF divulga tabela e regulamento da A-2 de 2008

Sem novidades, a Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou na tarde desta terça-feira, a tabela e o regulamento da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2008, com o consenso dos 20 clubes que participarão da competição. Veja também: Tabela completa Como na edição deste ano, a Série A-2 do Paulista terá a primeira fase em turno único, sendo que os oito melhores colocados classificam-se para a fase final. Já os últimos quatro serão rebaixados. A primeira rodada acontece no dia 20 de janeiro, e a última está prevista para o dia 18 de maio. Ao contrário da Série A-1, a A-2 não conta com um grande apoio financeiro, e o campeão receberá da FPF a quantia de R$ 100 mil. Já o vice ficará com R$ 50 mil. Mesmo assim, o preço do ingresso foi mantido: R$ 10, uma vez que a entidade espera um bom público para acompanhar c lubes tradicionais, como Ferroviária, Rio Branco, Santo André e América.