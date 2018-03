FPF diz que juiz agiu bem em Jundiaí Um lance inusitado marcou a vitória do Etti, sábado, diante do América, em Jundiaí, pela Série A2 do Campeonato Paulista. Apesar de provocar muita reclamação, segundo o diretor e orientador da Escola de Árbitros da Federação Paulista de Futebol (FPF), Gustavo Caetano Rogério, o juiz Sálvio Spinola não cometeu nenhum erro. A confusão ocorreu aos 45 minutos do primeiro tempo. O Etti vencia por 1 a 0, gol de Vagner Mancini. O segundo gol surgiu nos acréscimos, após uma atitude surpreendente do árbitro. Depois da cobrança de escanteio, o atacante Paulinho Marília, do América, pôs a mão na bola dentro da área, mas Spinola não viu. No contra-ataque, Bilu empatou a partida, mas o auxiliar William Valdemar Zaccaria apontou a irregularidade anterior ao juiz, que resolveu invalidar o gol do América e dar o pênalti ao Etti. Na cobrança, Vagner Mancini fez 2 a 0. Gustavo afirmou que, dentro da regra, a participação de Spinola foi perfeita. "Se o árbitro não dá novo reinício de jogo, ele pode voltar atrás de qualquer decisão", informou. "Ele não confirmou o gol de empate." Ele não surpreendeu-se com a seqüência dos lances. "Já vi tudo ao longo da minha carreira, inclusive um lance semelhante a este", afirmou. "Há três anos, em uma partida entre Portuguesa Santista e Rio Branco, o goleiro da equipe de Americana cortou um cruzamento com um soco e também desferiu o golpe no atacante adversário", contou. "O time saiu no contra-ataque, mas não marcou. O bandeira invadiu o campo e alertou o árbitro Paulo César de Oliveira, que expulsou o goleiro e deu o pênalti."