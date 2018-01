FPF espera a investigação judicial O presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo del Nero, entende que, a princípio, as denúncias de manipulação de resultados de jogos envolvendo dois árbitros filiados à entidade ? Edílson Pereira de Carvalho e Paulo José Danelon - não devem causar uma reviravolta no Campeonato Paulista deste ano. A reportagem da revista Veja sobre a máfia da arbitragem não cita nenhum jogo específico do Campeonato Paulista, mas diz que o esquema teria influído na definição dos quatro clubes rebaixados. ?Esta história me pegou de surpresa e pelo que li não há indicações claras de que eles estivessem operando durante o Paulista. O resultado do campeonato foi homologado??, disse Marco Polo del Nero neste sábado. O dirigente, no entante, sabe que novas denúncias, que define como ?conduta criminosa??, podem aparecer e, dependendo da gravidade, podem levar à contestação, até mesmo judicial, dos resultados da competição. Mas, nesse caso, ele entende que qualquer manifestação sobre alterações no Campeonato Paulista devem ficar no âmbito do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. ?Caberá à Justiça Desportiva se posicionar sobre alterações no campeonato. Vamos esperar manifestação do STJD??, avisou. Por isso, o dirigente está preocupado e vai procurar, na manhã de segunda-feira, os promotores do Ministério Público estadual José Reinaldo Carneiro e Roberto Porto ? que também é membro do Tribunal de Justiça Desportiva da FPF -, para saber mais detalhes sobre a denúncia. ?Quero saber se tem mais coisa e, se houver suspeita sobre mais algum árbitro ou auxiliar, ele será imediatamente afastado até a conclusão das investigações. Mesmo que depois venha a ser inocentado. Nesse caso, será reintegrado??, afirmou Del Nero, garantindo que Edílson Pereira de Carvalho ?nunca mais? vai apitar jogos do futebol paulista, mesma pena que deverá ser aplicada a Paulo José Danelon. ?Além disso, eles serão julgados pelo tribunal da federação??, garantiu o presidente da FPF Marco Polo del Nero reconhece que o escândalo arranha a imagem da Federação. ?É lógico que isso atrapalha, é algo ruim, danoso, para o futebol. Mas vamos saber como nos comportar diante disso. Em qualquer sociedade, sempre há algumas laranjas podres.??