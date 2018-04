FPF espera Palmeiras buscar taça e medalhas de vice do Paulistão

A Federação Paulista de Futebol (FPF) pagou a premiação aos clubes que disputaram o Paulistão na última segunda-feira e ainda espera que o Palmeiras vá buscar a sua taça e as medalhas de vice-campeão. O clube recusou o prêmio após ser derrotado pelo Corinthians na decisão do Estadual.

O Estado apurou que os objetos estão guardados em uma sala na sede da FPF e a entidade espera que algum representante do Palmeiras vá buscá-los, mas não projeta uma data limite para a retirada. Após o jogo contra o Corinthians, em que o time alviverde foi derrotado nos pênaltis, os jogadores e comissão técnica alviverdes deixaram o gramado revoltados com a arbitragem e decidiram não receber o prêmio de vice.

Revoltados com a atuação da arbitragem no segundo jogo da final do Campeonato Paulista, o Palmeiras recusou receber a premiação em dinheiro, além de troféus e medalhas pelo vice-campeonato. A diretoria do time alviverde tenta anular o resultado por alegar interferência externa no cancelamento da marcação do pênalti de Ralf em Dudu. Após ter o primeiro pedido arquivado pelo TJD, o clube prepara uma nova investida com outras provas. Parte dos vídeos e imagens juntadas ao processo foram obtidas pela investigação da Kroll, empresa americana de inteligência contratada pelo clube.

O clube decidiu não participar de cerimônias relativas à final por protesto. Logo após a decisão o time não foi ao pódio receber medalhas e os troféus . No dia seguinte o Palmeiras também não enviou representantes para a festa de entrega dos prêmios dos melhores do Estadual, mesmo com oito jogadores na seleção do torneio e mais o técnico Roger Machado escolhido como destaque.

Na segunda-feira, a FPF depositou na conta dos clubes a quantidade referente a classificação final do Paulista. O Corinthians, campeão, ficou com R$ 5 milhões, enquanto o Palmeiras recebeu R$, 1,65 milhão, embora tenha dito que não aceitaria a quantia como protesto.