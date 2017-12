FPF fará torneio para times inativos Para acabar com a inatividade dos clubes do interior, a Federação Paulista de Futebol vai definir até o final da semana a realização de um torneio envolvendo 24 clubes, em princípio, de cidades diferentes. A competição vai começar no dia 2 de setembro e terá jogos transmitidos, ao vivo, pela TV Record, provavelmente aos domingos pela manhã e segunda-feira à noite. Embora os clubes sejam indicados pela FPF, a organização do torneio ficará com uma empresa especializada em marketing esportivo - a Topsports, do Rio de Janeiro. A Copa Bandeirante, como vinha sendo chamada, levará o nome do patrocinador do evento - a Coca Cola - e seus participantes serão divididos em dois grupos de 12 times cada, formando Grupos Leste e Oeste, no estilo norte-americano. A competição vai ganhar características de um torneio cidade contra cidade, o que pode prejudicar cidades que têm dois clubes: Sorocaba - São Bento e Atlético - e São José do Rio Preto - América e Rio Preto. Serão convidados clubes da Primeira Divisão, envolvendo as Séries A-1, A-2 e A-3. Nem bem foi definido o torneio e vários clubes já desistiram de sua participação. Alguns por causa da cota inicial de apenas R$ 10 mil por mando de jogo, outros pela obrigatoriedade do uso da marca da empresa nas camisas oficiais. Há clubes também que acham o torneio deficitário e preferem manter suas atividades apenas nas categorias de base.