FPF: Festa de abertura prejudicada A festa de abertura do Campeonato Paulista 2005 preparada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) em Limeira, no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira (SP), foi muito prejudicada pela chuva que caiu antes do jogo, o que prejudicou muito a presença de público. A banda contratada para "animar" o desfile de bandeiras dos clubes participantes do torneio não agradou de todo e, ao pisotear o gramado encharcado, ainda prejudicou um pouco mais a qualidade do jogo. Os torcedores podem não ter comparecido, mas dirigentes e personalidades esportivas não faltaram na tribuna de honra do Estádio Major José Levy Sobrinho, casos do presidente da Federação, Marco Polo del Nero e seu vice, Reinaldo Carneiro Bastos, a ex-jogadora de basquete Hortência, e o promotor Fernando Capez. E o presidente do Palmeiras, Afonso Della Monica, não perdeu o hábito e viu in loco a goleada sobre a Internacional.