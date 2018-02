FPF ignora pedido do Corinthians Ao menos por enquanto, o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Eduardo José Farah, ignorou solenemente o ofício encaminhado pelo Corinthians, que pede a instalação do Comitê Executivo da entidade para que sejam dirimidas as dúvidas em relação do regulamento do Campeonato Paulista. De acordo com informações da assessoria de imprensa da Federação no final da tarde desta sexta-feira, não há qualquer movimentação na entidade para que o órgão seja reunido. De acordo com o assessor Carlos Lima, não há nenhuma orientação para que o comitê seja instalado nem mesmo na semana que vem. Segundo ele, a reunião pode ou não acontecer e quem vai decidir isso é o próprio presidente Farah. Lima lembrou, no entanto, que as chances de a reunião ser marcada são remotas, já que Farah se antecipou e determinou que a vantagem dos empates deveria ser do São Paulo. O Corinthians pediu a arbitragem do comitê por acreditar que há imprecisão no regulamento. Segundo o vice-presidente de futebol do clube, Antônio Roque Citadini, se houver empate nos dois jogos finais, o critério para desempate previsto no regulamento é o do número de cartões recebidos ao longo da competição e, neste aspecto, o Corinthians teria a vantagem. O São Paulo sustenta que tem a vantagem por possuir uma saldo melhor de gols ao longo da competição. Se o comitê não for mesmo reunido como quer o Corinthians, o único caminho para o clube seria recorrer a um tribunal esportivo. O comitê é formado por sete membros: Eduardo José Farah - presidente da FPF Samir Abdu Hack - ex-presidente do Santos Edvar Simões - gerente de futebol do Corinthians Carlos Fachina Nunes - conselheiro do Palmeiras Juvenal Juvêncio - conselheiro do São Paulo Salvador Massarani - conselheiro da FPF Orlando Duarte - jornalista esportivo