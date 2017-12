FPF inaugura sub-sede em Ribeirão Preto A Federação Paulista de Futebol (FPF) inaugurou na manhã desta quarta-feira a sua primeira sub-sede no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. A regional da FPF está instalada no térreo de um prédio de escritórios comerciais, no Jardim Irajá, Zona Sul da cidade. A solenidade contou com a presença do presidente da Federação, Marco Polo Del Nero, do vice-presidente regional de Ribeirão Preto, Mauro Marques. Vários presidentes de clubes de Ribeirão Preto e região compareceram à inauguração, num sinal de apoio à medida da FPF, que vai reduzir os custos destas equipes, principalmente em ações protocolares. A sub-sede será dirigida por Laerte Alves, que desde 1980 está ligado ao Botafogo, onde já foi vice-presidente, presidente, presidente do conselho e ainda conselheiro até o próximo dia 10. Laerte Alves disse que a sub-sede vai atuar principalmente no registro de jogadores, o que antes dependia da viagem de dirigentes até São Paulo. "Outras solicitações podem até ser enviadas, mas depende mesmo da sede, em São Paulo", diz Laerte. A regional, que começa a funcionar a partir desta quinta-feira, não tem um limite regional. A princípio, todas as cidades da região podem ser atendidas por ela. "Se um clube de São Paulo quiser utilizar os serviços da sub-sede, não está impedido", brinca Marco Pólo. Segundo o presidente da FPF, Ribeirão Preto foi escolhida por sua importância regional e pela facilidade de transporte, tanto rodoviário quanto aéreo. "Era uma reivindicação antiga da região, que tem bons clubes", disse o presidente. O dirigente também disse torcer para que os clubes de Ribeirão Preto - Botafogo e Comercial - cheguem à primeira divisão do futebol paulista. No próximo ano, as duas equipes disputam a Série A2. COPA SP - Durante a solenidade, o secretário municipal de Esportes, Fernando Dezerto, anunciou o apoio da Prefeitura, reivindicado pelos clubes de Ribeirão Preto, à realização da Copa Estado de São Paulo de Futebol Junior. Ele, no entanto, não detalhou valores e nem informou como se dará o apoio público ao futebol. A sub-sede da FPF fica na rua João Gonçalves dos Santos, 53 (edifício Milenium), Jardim Irajá.