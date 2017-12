FPF inova no registro dos atletas A Federação Paulista de Futebol (FPF) utilizará novo método de registro dos atletas a partir do Campeonato Paulista. Os dados dos jogadores não serão mais colocados no papel e sim num cartão magnético, o que diminuirá o risco de fraude. Os jogadores terão de apresentá-lo ao representante das partidas. "É um método mais moderno", diz Marco Polo del Nero, presidente da FPF.