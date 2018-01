FPF lança oficialmente o Paulista Com o slogan "A Volta da Emoção", foi lançado oficialmente, nesta segunda-feira à noite, o Campeonato Paulista de 2003. O evento foi realizado no bairro de Moema, na Capital, e também marcou a posse da diretoria e do próprio presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Eduardo José Farah, que comandará os destinos do futebol paulista por mais três anos. Farah preside a FPF desde 1988. O Paulistão 2003 terá a volta dos grandes clubes de São Paulo, que no ano passado participaram do Torneio Rio-São Paulo.