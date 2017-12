FPF lança projeto para arbitragem A Federação Paulista de Futebol (FPF) não quer mais o correr risco de descobrir outro Edílson Pereira de Carvalho nos seus quadros de arbitragem. Para evitar mais casos de fraude, a entidade apresentou nesta quinta-feira o projeto ?Apto para o Apito?, numa parceria com o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, que possibilitará a observação de todos os aspectos da vida dos árbitros. Investir na conduta do árbitro é o primeiro passo para a profissionalização da arbitragem paulista. O presidente da FPF, Marco Polo del Nero, admitiu que está analisando a possibilidade de contratar os árbitros. ?É um processo lento, mas que não está descartado. Essa idéia já passou pela minha cabeça e acho que vamos chegar lá?, explicou. Enquanto isso, a parceria com o Incor já começa a trabalhar. De agora até dezembro do ano que vem, todas as fases de desenvolvimento de um árbitro, desde sua entrada no curso de arbitragem até o encerramento de sua carreira, serão avaliados. Os trabalhos serão coordenados pelo médico infectologista David Uip, diretor-executivo do Incor, com o auxílio de outros profissionais do complexo hospitalar. ?Não há nada parecido no mundo, algo que não existe na literatura médico-esportiva. Posso dizer que daremos um exemplo para o futebol?, afirmou David Uip. Os árbitros passarão, periodicamente, por workshops e avaliações individuais, de ordem psicológica e física. De posse dos diagnósticos, os componentes da parceria vão saber quais deles podem permanecer no quadro. ?Eles serão enquadrados em três categorias: aptos, inaptos ou aptos mediante acompanhamento?, contou David Uip. Del Nero afirmou que todos os profissionais serão obrigados a fazer parte do processo. ?Quem não participar, está fora?, avisou o dirigente. O primeiro workshop já está marcado para o dia 21 de novembro. Além de um grupo de árbitros, foram convidados representantes da Confederação Brasileira de Futebol, da Confederação Sul-Americana e da Fifa. ?A partir de agora, nossos árbitros serão mais vigiados. Queremos um profissional decidido, imparcial e equilibrado?, concluiu o coronel Marcos Marinho, ex-comandante do 2º Batalhão de Choque da PM e atual presidente da Comissão de Arbitragem da FPF.