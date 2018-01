FPF mantém Noroeste x Ponte para domingo à noite O Departamento Técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF) recusou-se a atender o pedido do Noroeste e confirmou para as 20 horas de domingo o segundo jogo contra a Ponte Preta pela semifinal do Título do Interior. O jogo será no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, com transmissão ao vivo pelo SporTV. O objetivo do time bauruense era antecipar o jogo para sábado à tarde, para permitir mais tempo de recuperação para a eventual decisão do título. Ao mesmo tempo em que o Noroeste pediu mudanças na tabela, a direção da Ponte enviou um protesto formal à Comissão de Arbitragem da FPF contra os erros do árbitro Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza no primeiro jogo, em Campinas - ele chegou a marcar um pênalti para a equipe da casa e depois recuou, ao consultar o auxiliar, e teria validado um gol irregular do Noroeste. ?Sabemos que este protesto não vai mudar o resultado, mas queremos um juiz competente lá em Bauru?, justificou o diretor de futebol da Ponte, Sebastião Arcanjo. Com a derrota por 2 a 1, a Ponte Preta precisa vencer por dois gols de diferença, já que o Noroeste, que fez melhor campanha na fase de classificação, joga por dois resultados iguais. O técnico Nelsinho Baptista terá a volta do zagueiro Emerson, que cumpriu suspensão automática e pode se despedir do time, já que tem proposta para defender o União Leiria, de Portugal. Por outro lado, Ricardo Conceição, suspenso, está fora - Pingo deve ser deslocado para o meio-de-campo, com André Cunha entrando na lateral. No Noroeste, o treinador Pintado poderá contar com o volante Márcio Egídio, que estava suspenso. Vandinho e Éder, contundidos, ainda estão fazendo tratamento e só no fim de semana saberão se terão condições de jogo.