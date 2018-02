FPF muda data das semifinais da A2 O departamento técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF) surpreendeu ao confirmar que os dois jogos de ida das semifinais do Campeonato Paulista da Série A2 serão realizados na quinta-feira. A entidade alterou as datas a pedido da ESPN Brasil, que decidiu mostrar ao vivo a rodada dupla. O canal fechado transmitirá as quatro partidas das semifinais, fazendo uma transmissão dupla em cada rodada. Nesta quinta-feira, a emissora acompanhará Matonense x Oeste, de Matão, às 19 horas, e, às 21 horas, transmitirá o jogo Atlético Sorocaba x Taquaritinga, de Sorocaba. No domingo, a ESPN Brasil passa Oeste x Matonense, às 11 horas, e Taquaritinga x Sorocaba, às 15 horas. Oeste e Taquaritinga têm a vantagem do empate e de decidir a vaga em casa, por terem acumulado mais pontos na primeira fase. O Oeste somou 32 pontos, contra 25 da Matonense, enquanto o Taquaritinga terminou com 29, contra 28 do Atlético.