FPF muda tabela de jogos do Palmeiras Quando foi avisado de que o Palmeiras poderia fazer 6 jogos num período de 16 dias durante o mês de fevereiro, entre Campeonato Paulista e Copa Libertadores, o presidente Affonso Della Monica foi pessoalmente à Federação Paulista de Futebol para tentar mudar a tabela do campeonato estadual. Demorou uma semana, mas a entidade acabou dando razão ao ?choro? do Palmeiras. E alterou a data de três jogos. O curioso é que a própria FPF já tinha feito uma mudança na tabela para adequar melhor os jogos do clube no Paulistão e na Libertadores. Assim, com a segunda mudança, o jogo contra o Juventus, que havia sido alterado de 2 para 7 de fevereiro, foi remanejado para o dia 22 do mesmo mês; a partida contra o Guarani, que havia mudado para o dia 9, voltou para o dia 8 de fevereiro; e o duelo contra o Bragantino voltou de 13 para 11 de fevereiro. Vale lembrar que, dia 5 de fevereiro, o Palmeiras faz o jogo de volta contra o Táchira pela fase qualificatória da Libertadores, na Venezuela. O jogo de ida é no Estádio Palestra Itália, dia 25 de janeiro. Com as mudanças, a Federação Paulista atende à determinação da Fifa, de que é necessário um intervalo mínimo de 66 horas entre cada jogo. A estréia do Palmeiras no Paulistão é dia 12 de janeiro, contra o Ituano, no Palestra Itália. Antes, entre os dias 2 e 8, acontece a pré-temporada em Jarinu.