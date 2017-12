FPF: não dá para mudar calendário agora De um lado, os jogadores exigindo o adiamento do início do próximo Campeonato Paulista. Do outro, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo Del Nero, prometendo um calendário melhor. Para 2006. As férias mais longas, defendidas pelo Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo, ameaçam o Paulistão/2005, previsto para começar dia 19 de janeiro. O Paulistão, em turno único, terá 19 rodadas. Se depender do presidente do Sindicato de Atletas, Rinaldo Martorelli, os jogos começarão uma semana depois, dia 26 de janeiro, garantindo férias maiores aos jogadores. Nesse caso, a FPF teria que mudar o formato da competição e ainda renegociar o contrato de transmissão com a Rede Globo. "A FPF não gosta de atrasar o campeonato assim como o Sindicato não gosta de férias mais curtas para os jogadores que já estão no limite da capacidade física", argumentou Martorelli. Depois da reunião desta terça-feira com Martorelli, Marco Polo Del Neto disse que a temporada de 2005 ainda será dura para os clubes paulistas. "Em 2006, com 20 clubes no Brasileiro, teremos um folga maior para as férias dos jogadores. Espero que eles entendam isso", afirmou o presidente da FPF. Mas Martorelli não parece disposto a ceder. A morte de Serginho no Morumbi provocou uma séria discussão sobre os excessos de jogos no futebol brasileiro e o Sindicato acha que é o momento de agir. "Os clubes poderiam começar até jogando apenas com os reservas", disse o presidente do Sindicato, que defende um número máximo de 60 partidas/ano por atleta. "Segundo o contrato com a televisão, cada time tem que atuar com seu melhor elenco", retrucou Marco Polo. O presidente da FPF lembra ainda que o Paulistão será disputado em pontos corridos. "O time que começar com um elenco fraco poderá perder pontos cruciais e ficará fora da luta pelo título." No momento, as duas partes parecerem irredutíveis. Mas a discussão ainda não está encerrada. Martorelli viajou nesta terça-feira para Miami, onde participará de um congresso, mas permanecerá em contato com Marco Polo Del Nero. Enquanto isso, o presidente da FPF revelou que terá uma nova reunião com Martorelli e espera que ele aceite suas ponderações. "A CBF já começou o trabalho para enxugar o calendário. A Fifa vai reduzir o número de jogos das seleções sul-americanas nas Eliminatórias para 2010. Os jogadores terão mais tempo livre a partir de 2006", avisou o dirigente.