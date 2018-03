FPF não prevê promoção para atrair torcida O público de 10.014 pagantes na primeira partida da final do Campeonato Paulista, entre Paulista e São Caetano, domingo, no Pacaembu, não serviu para sensibilizar a Federação Paulista de Futebol (FPF). Nada foi programado pela entidade com o objetivo de atrair torcedores para o segunda jogo, marcada para o próximo domingo, às 16 horas, no mesmo local. Os preços dos ingressos continuam os mesmos: R$ 20 para arquibancada e o mesmo valor para o Torcedor Família, com entrada permitida de dois adultos e três crianças da mesma família. A meia entrada, para estudantes e aposentados, custa R$ 10. Os bilhetes estão sendo vendidos nos estádios e pontos comerciais das duas cidades. Em Jundiaí, trens extras foram colocados à disposição da torcida pela Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos (CPTM). Outras composições estarão disponíveis ao preço de R$ 1,70 a ida e R$ 1,90 a volta. A diferença está na taxa de embarque na estação Barra Funda, na Capital.