FPF não segue jogo com Globo O presidente em exercício da Federação Paulista de Futebol (FPF), Marco Polo Del Nero, disse durante o intervalo de Santo André e Santos, pelo Campeonato Paulista, que a partida não recomeça enquanto os profissionais da Globo estiverem em campo. "A partida não vai recomeçar enquanto a Globo estiver em campo", disse. Na sexta-feira, às 23 horas, uma nova decisão da Justiça, a quarta nos últimos dias, mudou novamente os direitos de mãos. O desembargador Mohamed Amaro, vice-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, voltou a dar ao SBT o direito de transmissão exclusiva dos jogos. Embora a Rede Globo não tenha informado à imprensa e o telespectador de que conseguiu cassar a liminar do SBT, a emissora carioca também transmite, a exemplo do canal de Sílvio Santos, o jogo entre o atual campeão brasileiro e o time do ABC.