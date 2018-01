FPF nega irregularidade do empréstimo O vice-presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Marco Polo Del Nero, garante que a entidade não cometeu qualquer irregularidade na transação em que emprestou R$ 1,5 milhão em dinheiro à Federação Mineira de Futebol (FMF), em 1997. "Nós só ajudamos uma co-irmã. É um absurdo tudo isso que estão dizendo. A operação foi aprovada pelo Conselho Geral da federação e não houve qualquer irregularidade no empréstimo", afirmou o dirigente. A acusação de que a FPF pode ter emprestado dinheiro a juros para os mineiros, atividade só autorizada aos bancos e às instituições financeiras, partiu do delegado da Superintendência da Polícia Federal (PF) de Minas, Paulo Machado. Segundo ele, os dirigentes poderiam estar ferindo o artigo 16 da chamada Lei do Colarinho Branco (7.492/86), que define crimes praticados contra o sistema financeiro. Em caso de condenação, a pena iria de um a quatro anos de prisão, além de multa. Além das duas entidades, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) faz parte do inquérito, porque foi ela quem pagou o empréstimo. Vendo que a Federação Mineira, que havia dado o prédio da entidade como garantia do pagamento, não teria condição de quitar a ajuda dos paulistas, a CBF pagou R$ 4 milhões à FPF. Os dirigentes das três entidades que participaram da operação (Ricardo Teixeira, da CBF; Eduardo José Farah, pela FPF; e Elmer Guilherme, da FMF) deverão ser indiciados dentro de um mês. "Os três agiram num triângulo. Houve captação, intermediação e cobrança de juros", observou o delegado Paulo Machado, que também investiga uma possível remessa de divisas dos três dirigentes para o exterior, no valor de US$ 4 milhões. Marco Polo Del Nero, no entanto, garante que todas as acusações não procedem e que a FPF já reuniu todas as provas necessárias para inocentar a entidade.