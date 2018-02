FPF proíbe as organizadas do Palmeiras Enquanto a Polícia Militar e o Ministério Público ainda estudam o que fazer com a TUP e a Mancha Alviverde, as duas torcidas organizadas do Palmeiras que travaram uma briga em frente ao Palestra Itália no último domingo, a Federação Paulista de Futebol (FPF) agiu rápido. O presidente da entidade, Marco Polo del Nero, anunciou ainda na terça-feira que está proibida a entrada nos estádios de torcedores com camisetas ou vestimentas dessas uniformizadas. A medida tem vigor apenas nos estádios de São Paulo, onde a FPF tem a responsabilidade de administrar a realização das partidas de futebol. Segundo comunicado de Marco Polo del Nero, a proibição não fere o Estatuto do Torcedor e é fruto do evidente ?estado de beligerância crescente entre os líderes? da Mancha e da TUP.