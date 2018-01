FPF proíbe time A e B no mesmo torneio A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou nesta segunda-feira que enfim está proibido dois times de um mesmo clube disputarem o mesmo campeonato. Esta medida foi tomada devido ao Palmeiras, que está disputando a Copa São Paulo Jr. com um time ?A? e o time B e que pode acontecer de ambos se enfrentarem na fase decisiva. A resolução de diretoria assinada pelo presidente Marco Polo Del Nero, garante ainda que ?esta Resolução tem validade a partir desta data, respeitado o direito de participação daquelas que já estão disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior/2005?. Agora, por exemplo, o time B nunca poderá disputar a divisão principal do Campeonato Paulista, mesmo que fique entre os times que garantem o acesso no torneio. O Palmeiras B foi criado em 1999 e disputa atualmente a Série A-3 do Campeonato Paulista.