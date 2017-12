FPF promete festa em São Paulo caso o Brasil seja hexa Se o Brasil for hexacampeão, São Paulo terá direito a uma grande festa. Com todos os campeões, ao contrário de 2002, quando apenas Cafu e Rivaldo vieram ser homenageados. Quem garante é Marco Polo del Nero, presidente da Federação Paulista de Futebol e chefe da delegação. ?Conversei com o Ricardo Teixeira e acertamos isso. A seleção irá até Brasília, passará em São Paulo e só depois irá para o Rio. São Paulo poderá fazer uma grande festa?, disse. Ele diz que não se considera um ?pé quente? e que essa não é sua função. ?Sou apenas um dirigente. Pé quente são os jogadores do Brasil, que ganham tudo. Por isso, são favoritos, mas favoritismo só prevalece quando os jogadores colocam em prática as suas qualidades. Sei que isso vai acontecer?. Marco Polo não se incomoda com declarações de Joseph Blatter, presidente da Fifa, que disse que um novo título brasileiro poderia significar um grande desequilíbrio no futebol mundial. ?Eu li isso. É uma prova de que nada será feito contra o Brasil. Se fossem fazer, não falariam. Tentaram parar o Schumacher e conseguiram depois de sete títulos. Para parar o Brasil, tem de ser em campo. Não tem outro jeito?.