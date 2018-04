FPF promete pagar prêmio do Paulistão ao Corinthians na semana que vem

Campeão paulista há duas semanas, o Corinthians vai receber a premiação pelo título estadual na semana que vem, de acordo com a Federação Paulista. Existia uma dúvida sobre o pagamento pela polêmica ocorrida com a arbitragem na decisão contra o Palmeiras.

A FPF pagará R$ 5 milhões ao time alvinegro pelo título. Embora a diretoria do Palmeiras diga que não aceitará a premiação de vice, a entidade que comanda o futebol paulista também depositará na conta do clube a quantia de R$ 1,65 milhão, referente ao segundo colocado.

No Corinthians, chegou-se a desconfiar que o pagamento pudesse atrasar ainda mais por conta da possibilidade de alteração do resultado da finalíssima do Paulistão. O Palmeiras tem feito de tudo para provar que houve interferência externa na decisão e isso anularia o jogo em que o time alvinegro venceu nos pênaltis e sagrou-se campeão.

Segundo pessoas ligadas a federação, a demora se deu por uma questão burocrática, já que muitos clubes serão premiados. Apenas as agremiações rebaixadas não ganham dinheiro.