FPF pune clubes e massagista brigões A confusão entre União, de Mogi das Cruzes, e Oeste, de Itápolis, ocorrida no início do confronto (12 minutos) entre ambos, em Jundiaí, na tarde de ontem, provocou a punição da Federação Paulista de Futebol (FPF). O Comitê Disciplinar da entidade puniu, hoje, os dois clubes que disputam a Série A3 do Campeonato Paulista com a perda de mando de três partidas, que deverão ter os portões fechados ao público. Assim, nas sete rodadas restantes, apenas o Oeste ainda jogará em casa - na última rodada. O União não atuará mais em seu estádio. Um novo jogo entre ambos ainda será marcado. O massagista Wilson Andrade, conhecido por Tonelo, que teria agredido Hernandes, foi suspenso por 30 dias. O volante Hernandes, do Oeste, foi atingido por um objeto cortante, que ele próprio não soube informar, no dia, se era faca ou tesoura. Ele apontou o massagista do União como seu agressor. Socorrido no Hospital São Vicente, em Jundiaí, o jogador levou 15 pontos. Ao chegar em Itápolis, na madrugada de hoje, foi levado para a Santa Casa, onde passou por pequena cirurgia para trocar o curativo. Até o final da tarde ele ainda permanecia internado. O presidente do Oeste, Mauro Guerra, disse que espera o relatório do árbitro Bernardino Demônico Júnior, mas que também usará a imagem do jogo na ação que moverá contra o massagista. "A imagem da TV mostra com clareza o que ocorreu e o clube dará todo o amparo jurídico ao Hernandes, que não jogará mais neste campeonato e precisará ser indenizado", disse Guerra. Sobre Andrade ter aparecido enfaixado na delegacia, alegando também ter sido agredido no tumulto, Guerra disse que o massagista fez encenação. A direção do União contesta a do Oeste. O gerente de futebol do time de Mogi das Cruzes, César Xavier, disse que moverá uma ação contra três pessoas de Itápolis: José Eduardo Mota, José Ronaldo de Macedo (jogador) e o atacante Zé Ílton (que teria começado a confusão ao ser expulso com o seu homônimo, zagueiro do adversário). Xavier vai usar o boletim de ocorrência registrado no 3o DP de Jundiaí, que cita que uma PM, cabo Lucilene, teria visto Zé Ronaldo com uma faca na mão. Outro PM, Marcos César da Rocha, teria perseguido-o, mas não detido-o com o objeto, segundo o boletim. O preparador físico Clauter Barros, do União, também teria sido vítima de gás-pimenta. Mota, do Oeste, teria usado o spray contra os olhos de Barros, segundo Xavier. "Não vi nosso massagista agredir, pois só entrei no campo no fim da confusão", disse Xavier. "Tesoura é usada para cortar ataduras, mas gás-pimenta não é usado no futebol", alega ele, assegurando que a tesoura apreendida pela polícia, para perícia, não tinha sangue. "Eles (do Oeste) é que foram premeditados, pois, no primeiro jogo, em Itápolis, vários jogadores nossos foram agredidos e a PM de lá não interferiu", afirma Xavier. Devido aos incidentes da torcida de Mogi das Cruzes, contra o Jaboticabal, no início do mês, o União perdeu o mando da partida. Por isso o jogo foi em Jundiaí. A delegada de Jundiaí, Lígia Basile Bonito, que preside o inquérito policial, aguarda laudos e a fita da confusão. Os depoimentos devem ser prestados, por carta precatória, nas cidades de origem dos clubes, e encaminhados para a delegada.