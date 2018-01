FPF pune Nunes por confusão na final O garoto Nunes, herói do Santo André, foi considerado culpado pela Federação Paulista de Futebol por toda a confusão envolvendo palmeirenses e policiais, na final da Copa São Paulo de Juniores, sábado, no Pacaembu - o time do Parque Antártica foi derrotado nos pênaltis por 5 a 3. A atitude de encarar a torcida palmeirense com gestos, palavrões e a imitação de um porco vai custar ao jogador R$ 20 mil. Dinheiro que ele, em início de carreira, não tem. Nunes mostrou-se decepcionado com a Federação. ?Estão querendo me prejudicar. Não tenho condições para pagar tudo isso. Precisaria trabalhar uns dois, três anos para juntar esse valor. Não esperava que pudesse acontecer isso. Estou espantado", afirmou o atacante. De acordo com a Federação Paulista, as provocações do atacante do Santo André foram o estopim que desencadeou o conflito que se estendeu pelas ruas do bairro após o término da partida. Pelo menos 23 PMs e cinco torcedores acabaram feridos, mas apenas sete foram presos no momento da confusão. O tenente Luiz Renato Fiori, que comandou a segurança do estádio, e também saiu ferido na cabeça, garantiu que o esquema de segurança era suficiente para o jogo, que teve portões abertos. Apesar de a assessoria de imprensa da FPF confirmar a multa ao atleta como forma de ?advertência?, até o início da noite desta terça-feira o Santo André ainda não havia recebido nenhum comunicado sobre a punição. "Ainda não fomos notificados. Assim que recebermos alguma coisa, iremos encaminhar ao departamento responsável. Uma coisa por vez", explicou o diretor de futebol Sérgio do Prado, que não informou se o clube assumirá a multa. Se a atitude de Nunes foi repreendida pela FPF, o diretor do Santo André não se mostrou muito preocupado com o desabafo do jogador. "O Viola imitou um porco contra o Palmeiras e ninguém invadiu o campo. Depois ele foi para o Palmeiras, imitou um gavião contra o Corinthians e ninguém invadiu o campo", disse o dirigente, indignado com a possibilidade de o jogador também ser julgado pelo TJD. Na segunda-feira, Nunes garantiu que tudo foi uma maneira que encontrou para desabafar depois da pressão e dos xingamentos que recebeu da torcida palmeirense durante os 120 minutos da decisão. Mostrou-se, porém, bastante arrependido, após saber o que havia acontecido dentro e fora de campo. Nesta terça-feira, Nunes também usou exemplos bastante conhecidos da história do futebol brasileiro para tentar escapar da culpa. "Já vi vários casos iguais ao meu e não aconteceu nada. O Viola imitou um porco. O Edílson fez embaixadinhas contra o Palmeiras. O Edmundo deu uma reboladinha na frente do adversário..."