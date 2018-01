FPF pune Rio Claro pela tocaia A Federação Paulista de Futebol puniu o Rio Claro pela confusão que cancelou a partida com o Guaratinguetá, que seria disputada no domingo à tarde. Em comunicado por fax, a entidade notificou que o clube perdeu o mando de campo para as próximas três partidas do Campeonato Paulista da Série A3 e que o técnico Paulo Roberto está suspenso, provisoriamente, por 30 dias. A punição, de caráter administrativo, pode ser revertida na Junta de Justiça Desportiva. No último domingo, às 13h30, uma hora e meia antes do início da partida, o elenco do Guaratinguetá foi vítima de uma tocaia na entrada do estádio em Rio Claro, que resultou em 10 feridos. O principal acusado de comandar o ataque é o técnico Paulo Roberto, do Rio Claro. Se a punição for mantida, o Rio Claro não joga mais em casa na primeira fase do campeonato. A partida desta quarta-feira, às 15 horas, contra o Independente, de Limeira, será disputada no estádio Hermínio Ometto, em Araras. Já o jogo com o Palmeiras B, no dia 13 , e um provável confronto com o Guaratinguetá não poderão ser realizados no estádio Augusto Schimdt Filho, em Rio Claro, caso a punição permaneça. Série A2 - Para o Bandeirante, que disputa a Série A2, a FPF também não amoleceu. Após os incidentes na partida com o Mirassol, quando o presidente do clube, Ademir Wellington, invadiu o campo e agrediu o árbitro Renato Fazanaro Canadinho e seus assistentes, a entidade puniu o clube com a perda de mando dos próximos dois jogos. Com a impossibilidade de jogar no estádio Pedro Marin Berben, a partida desta quarta-feira, às 20h30, contra o Olímpia, será disputada no estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto. O mesmo deve ocorrer com a partida contra o Taquaritinga, marcada para o dia 9.