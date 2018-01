FPF quer Juizado Especial nos estádios Os torcedores violentos serão punidos, pela primeira vez, nos estádios de São Paulo, durante o Paulistão/2004. Marco Polo del Nero, presidente da FPF, encaminhou petição ao Tribunal de Justiça do Estado, solicitando a presença de um Juizado Especial Criminal (Jecrim) no Morumbi, Pacaembu, Palestra Itália e Canindé, a partir de 25 de janeiro. ?Isso será um avanço no futebol de São Paulo?, aposta o dirigente. Os estádios do Maracanã e Mineirão já contam com o Jecrim, com bons resultados. Um juiz, um promotor e um defensor público julgam na hora os torcedores. Casos de furto ou porte de drogas não são julgados. A maioria dos casos é de penas alternativas ou restritivas. Projeto - Outra mudança significativa na estrutura do futebol paulista deverá ocorrer nas Séries B1, B2 e B3. Juntas, as três divisões somam 44 clubes. E o departamento técnico da federação estuda a fusão das três divisões em uma única série regionalizada. As equipes jogariam apenas em sua região, poupando gastos com viagens mais longas, durante a primeira fase. Isso já poderá acontecer no ano que vem. ?Essa é uma forma de racionalizarmos os recursos dos clubes e da FPF?, explica Marco Polo Del Nero.