FPF quer modelos para jogar futebol Parece que está surgindo mais um mercado para as agências de modelos divulgarem seus rostinhos bonitos. Quando não houver espaço nas passarelas e anúncios publicitários, basta inscrever as meninas na ?peneira? da Federação Paulista de Futebol. A chance de fazê-las aparecer é grande. Exagero e ironia à parte, é isso que a entidade quer para o futebol feminino: jogadoras bonitas para acabar com o estigma de que boleira é feia e tem jeitão de macho. Leia mais no Jornal da Tarde