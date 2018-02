FPF ratifica vantagem do São Paulo O Comitê Executivo da Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou o que já era esperado. Após apresentação de análise do regulamento do Campeonato Paulista por parte do Corinthians e do São Paulo, o grupo anunciou no início da tarde desta quarta-feira que a vantagem do empate na final do Campeonato Paulista é mesmo do time do Morumbi. Segundo Orlando Duarte, um dos integrantes da equipe de advogados que compõe o Comitê Executivo, foi feita uma votação com a sua participação e a de Juvenal Juvêncio, Carlos Facchina Nunes, José Maria Marin, Samir Abdul-Hak, Edvar Simões, Salvador Mezarane para solucionar o impasse. Apenas Simões, que é supervisor do Corinthians, votou contra. O resultado: 6 a 1. Duarte afirmou que "houve um descuido, mas não má-fé na elaboração do regulamento" do Estadual. Por esse motivo, foi considerado válido "o espírito da lei", que dá a vantagem do empate aos times com melhor campanha, dando fim à polêmica criada pela má redação do regulamento, que, para alguns, dava a vantagem ao time com menos cartões vermelhos e amarelos, no caso, o Corinthians. O integrante do Comitê Executivo admitiu que houve erro na elaboração do regulamento do Paulista, o que deve ser corrigido. "Para evitar novos problemas, as regras de eventos da FPF deverão obter aprovação do Comitê Executivo antes de serem anunciadas oficialmente", afirmou Duarte. Advertência - Duarte também anunciou que tanto São Paulo quanto Corinthians foram advertidos de que dirigentes e jogadores devem evitar declarações polêmicas que possam estimular violência por parte dos torcedores. A preocupação da FPF é impedir que tumultos aconteçam no Estádio do Morumbi dependendo do resultado do segundo confronto da final. O integrante do comitê usou como exemplo as declarações do volante Vampeta, do Corinthians, segundo as quais, se seu time perdesse por 1 a 0 daria volta olímpica com a taça de campeão paulista. "Nem em várzea, nem no Rio de Janeiro, onde o Vasco pegou um troféu que não ganhou acontece algo assim", disse Duarte. O diretor de futebol do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, também mereceu críticas por dizer que o vencedor da semifinal entre Palmeiras e Corinthians seria vice-campeão estadual.