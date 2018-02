FPF realiza nesta terça arbitral da Segunda Divisão Será realizado nesta terça-feira, na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), o Conselho Arbitral para o Campeonato Paulista da Segunda Divisão - equivalente à quarta divisão. A entidade que controla o futebol de São Paulo ainda não confirmou quantos clubes disputarão o torneio. O regulamento também vai ser conhecido, mas a expectativa é de que não haja alterações. No ano passado, 43 equipes disputaram a competição, já que o Tupã desistiu de última hora de participar. Os times que subiram para a Série A-3 foram União Mogi (campeão), Grêmio Catanduvense (vice), Linense e Votoraty. Em 2007, alguns clubes tradicionais devem voltar à Segundona. Casos do Velo Clube, de Rio Claro, e do Palmeirinha, de Porto Ferreira. Ambos estão praticamente confirmados na disputa.